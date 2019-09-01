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Son dakika… Korkunç kasırga hızını artırdı: 5. kategoriye çıktı

Atlas Okyanusu açıklarında seyreden Dorian Kasırgası'nın hızını saatte 260 kilometreye çıkardığı açıklandı. ABD'li yetkililer son hızla ilerleyen kasırganın Florida'daki West Palm Beach'in sadece 360 kilometre uzağında olduğunu açıklarken, "Kasırga 5. kategoriye çıktı" değerlendirmesini yaptı.

Sozcu.com.tr
15:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Korkunç kasırga hızını artırdı: 5. kategoriye çıktı

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası hızını artırarak yaşam alanlarına doğru ilerliyor. ABD'de Dorian Kasırgasının Florida eyaletini vuracağını açıklayan Ulusal Kasırga Merkezi, son yaptığı duyurusunda kasırganın yönünü kuzeye çevirerek eyaletin kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olabileceğini belirtti. Dorian’ın karaya ulaştıktan sonra ölümcül su baskınlarına yol açabileceği, Washington ve Virginia eyaletlerinde ise şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.

Kasırganın hız kazandığının açıklanması bölgede panik etkisi yarattı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu gelişme ise Dorian Kasırgası’nın Florida’ya çok yaklaştığını ortaya koydu. ABD’li yetkililer Florida’nın turistik plajları West Palm Beach’e 360 kilometre uzaklıktaki kasırganın hızını artırdığını açıkladı.

Bölgede yaşayanlar marketleri adeta talan etti.

Yetkililer kasırganın hızının saatte 260 kilometreye çıktığını açıkladı. Dorian’ın Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği’ne göre 5’inci kategoriye çıktığını açıklayan yetkililer bölgede yaşayanların uzaklaşması çağrısında bulundu.

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Son güncelleme: android-time 15:24 01.09.2019
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