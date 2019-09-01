Son dakika… Korkunç kasırga hızını artırdı: 5. kategoriye çıktı

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası hızını artırarak yaşam alanlarına doğru ilerliyor. ABD'de Dorian Kasırgasının Florida eyaletini vuracağını açıklayan Ulusal Kasırga Merkezi, son yaptığı duyurusunda kasırganın yönünü kuzeye çevirerek eyaletin kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olabileceğini belirtti. Dorian’ın karaya ulaştıktan sonra ölümcül su baskınlarına yol açabileceği, Washington ve Virginia eyaletlerinde ise şiddetli yağmur uyarısı yapıldı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu gelişme ise Dorian Kasırgası’nın Florida’ya çok yaklaştığını ortaya koydu. ABD’li yetkililer Florida’nın turistik plajları West Palm Beach’e 360 kilometre uzaklıktaki kasırganın hızını artırdığını açıkladı.

Yetkililer kasırganın hızının saatte 260 kilometreye çıktığını açıkladı. Dorian’ın Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği’ne göre 5’inci kategoriye çıktığını açıklayan yetkililer bölgede yaşayanların uzaklaşması çağrısında bulundu.