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Korkunç ölüm: Petrol milyoneri nostaljik otomobiliyle kaza yaptı

Kanada'da yaşayan petrol zengini Ron Carey hafta sonu eşiyle birlikte 116 yıllık "vintage" otomobiliyle bir etkinliğe giderken bir kaza geçirdi. İngiltere'de yolu karıştıran 80 yaşındaki Carey'nin aracına bir kamyon çarptı.

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Dünya
Korkunç ölüm: Petrol milyoneri nostaljik otomobiliyle kaza yaptı

Kanada’nın ünlü iş insanlarından ve girişimcilerinden 80 yaşındaki Ron Carey, hafta sonu İngiltere’de düzenlenen “nostaljik araç gezisine” katılmak üzere çıktığı yolda korkunç bir kaza geçirdi.

Eşi Billi ile birlikte 1903 model Knox Runabout aracıyla otoyola çıkan 80 yaşındaki Carey, İngiltere’nin başkenti Londra’dan Brighton’a giden Carey yönünü karıştırınca başka bir yola girdi. Bu sırada son hızla ilerleyen bir kamyon Knoxların aracına çarptı.

Kamyonun çarpmasıyla birlikte araç hurdaya dönerken Ron Carey olay yerinde yaşamını yitirdi. Billie helikopter ile Londra’daki bir hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Korkunç kazanın ardından Carey’nin arkadaşı Rick Pikulski yerel basına açıklamalarda bulundu. Pikulski, “Ron’u 40 yılı aşkın bir süredir tanıyorum ve o çok saygı duyulan ve sevilen biriydi. Eski otomobillere meraklıydı ve aynı zevklere sahip insanlarla arası çok iyiydi” dedi.

helikopter İngiltere Kanada kaza Ölüm Sağlık
Son güncelleme: 13:40 04.11.2019
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