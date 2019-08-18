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Son dakika… Korkunç saldırıda ölü sayısı her dakika katlanarak artıyor

Çatışmanın, gerilimin ve şiddetin bitmek bilmediği Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece gerçekleşen bir düğün kana bulandı. Başkentin batısındaki bir düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısında en az 63 kişi yaşamını yitirirken 182 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
07:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Korkunç saldırıda ölü sayısı her dakika katlanarak artıyor

Dünya kamuoyunun adeta yüzünü çevirdiği Afganistan’da dün güzel başlayan gece korkunç bir terör saldırısıyla sona erdi… Ülkenin başkenti Kabil’in batısında gerçekleşen bir düğüne düzenlenen intihar saldırısı düğün salonunu kana buladı.

İntihar saldırısının ardından yüzlerce insan hastaneye sevk edildi.

ABD’nin Afganistan’daki güçlerini çekmesi gündemdeyken gelen bu saldırı hem bölgede hem de bütün dünyada panik ve endişe yarattı. İçişleri Bakanlığı gerçekleşen intihar saldırısında en az 63 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 182 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırı sonrasında düğün salonunda dağılan masalar ile birlikte davetlilerin terlikleri kaldı.

Taliban saldırıyı üstlenmezken saldırının cuma günü Pakistan’daki bir camiye düzenlenen ve Taliban lideri Akhundzada’nın kardeşinin ölümüne sebep olan bombalı saldırısı sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Afgan yetkililer intihar bombacısının düğün salonunda sadece erkeklerin bulunduğu bölgeye saldırdığını vurguladı.

Son güncelleme: android-time 07:41 18.08.2019
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