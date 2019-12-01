Son dakika… Korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı: Halk teröristi böyle etkisiz hale getirmiş

İngiltere’nin başkenti Londra’nın ikonik yapılarından Londra Köprüsü üzerinde önceki gün yaşanan terör saldırısı ülke gündemine damga vurdu. IŞİD’in resmi olarak üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren Osman Han isimli saldırganın etkisiz getirilme görüntüleri yerel basında geniş yer aldı.

2018 yılının Aralık ayında cezaevinden serbest bırakılan Osman Han’ın saldırısını engelleyen isimlerin başında bir barda çalışan Muhammed isimli bir kominin olduğunu söyleyen görgü tanıklarının açıklamaları dikkat çekti.

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İki kişiyi bıçakla öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan teröristi engelleyen bir diğer kişinin de Lukasz isimli bir şef olduğunu söyleyen görgü tanıkları, “Polisin müdahalesi sonrasında olay yerine ilk o girdi ve adamı yerde tuttu. Öğle arasındaydı ve bize hiçbir şey söylemedikten sonra olay yerinden ayrıldı” ifadesini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan diğer videolarda bölgedeki vatandaşların yangın söndürme tüplerini Osman Han’ın üzerine püskürterek dikkatini dağıttıkları görülüyor.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun ise Osman Han’ın 2018 yılında şartlı salıverildiğini ortaya çıkardı. Gazete, 28 yaşındaki Osman Han’ın 20 şarta uyması durumunda serbest kalmaya hak kazandığını yazdı. Gazete, Staffordshire’da yaşayan Osman Han’ın uyması gereken 20 şarttan birinin de Londra’ya gitmemesi olduğunu aktarırken, “Londra Köprüsü’nde saldırı yapan teröristin Londra’ya girmesi yasaktı fakat eski mahkumların katıldığı bir etkinlik için bir günlük izin verilmişti” bilgisini okuyucularıyla paylaştı.