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Son dakika… Korkunç tren kazası: En az 50 ölü

Kongo'da bugün korkunç bir kaza meydana geldi, tren devrildi. Son dakika açıklamasını Kongolu bakan yaparken, en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr
14:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Korkunç tren kazası: En az 50 ölü

Afrika ülkesi Kongo’nun güneydoğusundaki Tanganyika bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi… Sabah saatlerinde bölgede seyreden bir tren raydan çıkarak kaza yaptı.

Sabaha karşı 03:00 sularında meydana gelen kaza hakkında ilk açıklamayı İnsani İlişkiler Bakanı Steve Mbikayi yaptı. Mbikayi, Mayibaridi kasabası yakınlarında meydana gelen kazada en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Mbikayi, “Hükümetin adına kazada yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: android-time 14:17 12.09.2019
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