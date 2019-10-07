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Son dakika… Korkutan fotoğraf bugün paylaşıldı: Sahili istila etti

Portekiz sahillerinde yaygınlaşan zehirli bir deniz anası türü İngiltere'de ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar bölgede panik yarattı.

Sozcu.com.tr
13:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… Korkutan fotoğraf bugün paylaşıldı: Sahili istila etti

İngiltere’de Cornwall’un batısındaki Portheras Koyu’nda ve Sennen bölgesinde dün çekilen bir fotoğraf bölgede yaşayanları paniğe sevk etti. Portekiz’de sayıları gittikçe artan zehirli denizanalarının ilk kez bölgede görüldüğünü açıklayan yetkililer bölgede yaşayanları uyardı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük paniğe sebep oldu.

Cornwall’da doğal yaşamı korumak için oluşturulan bir sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri tarafından bulunan denizanaları hakkında yetkililer bir uyarıda bulundu. Yetkililer, “Portekiz’den çıkan denizanaları çok tehlikelidir. Sakın dokunmayın” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, ters rüzgar ve akıntı dolayısıyla zehirli denizanalarının bölgeye geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Ters esen rüzgar ve akıntı dolayısıyla bu canlıların sahillerimize geldiğini tahmin ediyoruz. Denizanasına benzeler se aslında organizma kolonilerinden oluşan bir canlıdır” ifadesi kullanıldı. Yetkililer denizanasının insanlara zarar verebileceğini ve dolayısıyla uzak durulması gerektiğini söyledi.

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