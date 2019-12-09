Son dakika… Korkutan görüntüler: Yanardağ patladı, insanlar mahsur kaldı

Yeni Zelanda bugün bir felaket yaşıyor… Ülkenin kuzey doğusundaki White Island’daki Whakaari Yanardağı faaliyete geçti. Yerel saatle 14:15 sularında gerçekleşen olay sırasında adada çok sayıda turist olduğu açıklandı.

Normalde üzerinde yaşamın olmadığı adada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Patlamanın şiddetiyle adada deprem meydana gelirken yoğun toz bulutu gökyüzünü kapladı.

Yetkililer günlü yürüyüş ve gezi turlarının yapıldığı adada patlama esnasında 100’den fazla turistin olduğunu duyurdu. Kaybolan ve yaralanan turistler arasında Yeni Zelandalıların yanı sıra yabancı turistin de olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern konuyla ilgili bir açıklama yaparak bu akşam bölgeye doğru hareket edeceğini duyurdu. Ardern, “Dışişleri Bakanlığı, yetkililerle temasa geçecek sistemi kurdu. Polislerin arama kurtarma çalışması devam ediyor” ifadesini kullandı.

Komisyoner Yardımcısı John Tims, “Şu an orada kurtarma çalışmalarına gitmek polis için çok tehlikeli. Bir kişi yaşamını yitirdi ve 23 kişi adadan tahliye edildi. Yaşamını yitiren kişi adadan tahliye edildi” dedi.

Adada henüz kaç kişinin olduğuna dair net bir rakam verilmezken yerel basının iddiasına göre bu rakamın 27 olduğu tahmin ediliyor.

GEÇEN HAFTA HAREKETLENDİ AMA…

Öte yandan Yeni Zelanda basını geçtiğimiz hafta oldukça hareketli olduğu bilim insanları tarafından tespit edilen yanardağa neden halen turist götürüldüğünü sorgulayarak yetkilileri göreve çağırdı. Yeni Zelanda’nın saygın medya kuruluşlarından Stuff’ta yer alan haberde, “GeoNet, bölgedeki Yanardağ Uyarı Seviyesini 18 Kasım’da ikinci seviyeye çıkardı. Bu seviye potansiyel olarak bir tehdit unsuru anlamına geliyordu. Geçtiğimiz hafta GeoNet veriler doğrultusunda yanardağın hareketli bir döneme girdiğini de duyurdu” ifadesi kullanıldı.

Yetkililere çağrıda bulunan yerel basın bu konuyla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini duyurdu. GeoNet’te görevli bilim insanı Brad Scott, “Tur operatörlerinin önceden bu verileri incelemesi ve ona göre turlara devam edip etmeme kararı alması gerekiyordu. Fakat bunu yapmadılar” açıklamasını yaptı.