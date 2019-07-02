Korkutan seks oyunu: Kadınlarda oran yüzde 23

2019 yılında yapılan ve “Seks sırasında korku duymak” başlıklı çalışmaya göre; bazı insanlar cinsel ilişki sırasında ciddi korkular yaşıyor.

Araştırmaya katılan yetişkin kadınların yüzde 24’ü hayatlarının bir bölümünde seks yaparken korku duyduğunu söyledi. Bu oran yetişkin erkeklerde yüzde 10.3 olarak tespit edildi.

Genç kadınların yüzde 12.5’i, genç erkeklerin ise yüzde 3.8’i seks sırasında korku yaşıyor.

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Debby Herbernick, araştırmaya katılanlara yalnızca cinsel ilişki sırasında korkup korkmadıklarını sormadı. Katılımcılara hangi durumlarda korkuya kapıldıkları sorusu da yöneltildi.

Bu soruya verilen en yaygın cevap ise tecavüz, cinsel taciz, tecavüz ya da cinsel taciz korkusu, zorlama, korunmasız cinsel ilişkiye zorlama olarak belirlendi.

Buna ek olarak, araştırmaya katılanların yüzde 23’ü, partnerlerinin seks yaparken bir anda kendilerini boğmaya çalışmasının korkuya kapıldıkları bir durum olduğunu söyledi.

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Son katıldığı panellerden birinde Herbernick, bu ‘fanteizi’nin gençler arasında daha yaygın olduğunu belirtti.

Farklı araştırmalar da seks sırasında boğma fantezisinin yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.

Bunun ise cinsel içerikli filmlerin tüketilmesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.