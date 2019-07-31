Son dakika… Korkutan tablo! Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre; 2018’de 20 bin 597 kişi HIV (İnsan Immun Yetmezlik Virusu) yüzünden hayatını kaybetti. Virüsün, 100 bin kişiden 14'ünde görüldüğü belirlendi. 2017'de virüs yüzünden ölenlerin sayısı 20 bin 45 olarak belirlenirken, 2018'deki artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Rus vatandaşları arasında enfeksiyon ve parazit hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde HIV enfeksiyonunun payı giderek artıyor. Bu oran 2005’te yüzde 3.9, 2017’de yüzde 57.2 olarak tespit edildi. Son araştırma 2018’de bu oranın yüzde 59.5’e yükseldiğini ortaya çıktı.

Rus TASS haber ajansının aktardığı rapora göre; geçen yıl HIV nedeniyle hayatını kaybeden Rusların yüzde 76.7’si 25 ila 55 yaş arasında. HIV bağlantılı ölümlerde zirve ise 25 ila 34 yaş aralığı olarak tespit edildi. 100 bin vakadan 22.3’ü bu yaş grupları arasında görüldü.

2018’de çalışma çağındaki genç insanlar arasında (18 ila 44 yaş arası) HIV enfeksiyonu ölüm sebepler arasında başı çekti. Bu yaştaki ölümler (yüzde 15.8), kanserden (yüzde 13.1), solumun hastalıklarından (yüzde 5.4) ve beyin damar hastalıklarından (yüzde 5.1) daha fazla.

Rapora göre; Rusya’da teşhisi konan HIV vaka oranı ise yüzde 1.2 artış gösterdi. 100 bin kişide en yüksek oran ise 124.9 ile Sibirya’ya ve 108.2 ile Urallara ait. En yüksek HIV enfeksiyon sayısı ise 200.9 ile İrkutks’ta kaydedildi.

TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Rusya’daki bu tablo, ticari ve turistik ilişkiler nedeniyle Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye’ye en çok turist Rusya’dan gelirken, bu rakamın 2019’da 6 milyona ulaşması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017 verilerine göre dünyada 36,9 milyon HIV enfekte kişi var ve hastalığın tanımlandığı 1981 yılından beri 35 milyon kişinin hayatını bu hastalıktan kaybetti.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2019 itibarıyla tespit ettiği HIV pozitif sayısı 20 bin 202, AIDS vakası ise 1786…

HIV virüsünün en sık bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişki olduğu için seks sırasında korunma en etkili önlem olarak öneriliyor.