Son dakika… Korunmasız sekste uyku faktörü

Bilim insanları, hafta içi 6.35 saat, hafta sonu 7.8 saat uyuyan gençlerin, cinsel hayatlarında daha düzenli ve çok uyuyan gençlere göre 1.6 ila 2 kat arasında değişen oranlarda daha fazla risk aldığını belirledi.

Riskli cinsel hayat içinde korunmasız seks, çok eşlilik, uyuşturucu ya da alkol etkisinde cinsellik ya da yanlışlıkla hamile bırakmak gibi faktörler bulunuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; içki içmek ve sosyalleşmek için dışarı çıkan gençlerde, o hafta iyi uyumamak, iyi uyuyanlara göre riskli cinsel hayatı 2.2 kat artırıyor.

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Araştırmada yer alan Dr. Wendy Troxel, “Ergenlikte risk almak, ciddi sağlık endişelerini ortaya çıkarıyor” “dedi.

2013 ila 2017 yılları arasında 1850 gençle yapılan araştırmada, yaş ortalaması 16 olarak tutuldu. Çalışma sonlandığında gençler 19 yaşına basmıştı.

Gençlerin günde 7 saatle idare edeblien yetişkinlerden daha çok, günde 8-9 saat uyması tavsiye ediliyor.