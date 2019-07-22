Son dakika… Kral’dan bomba iddia: Babası ben olmayabilirim

İngilizce yayın yapan Singapur merkezli ‘Straits Times’ gazetesine konuşan avukat Koh Tien Hua, Leon adlı bebeğin biyolojik babasının Sultan Muhammed olduğuna dair nesnel bir kanıt olmadığını ifade etti.

Bu arada Oksana Voyevodina bugün Instragram hesabına bebeği Leon ile çekilen iki yeni fotoğrafını koyarak, “bebeğinin damarlarında Malezyalı kanı dolaştığı için gururlu olduğunu” yazdı.

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26 yaşındaki genç model, “Bu postu yazıyorum ve gözyaşlarımı tutamıyorum… Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum, çünkü bunlar mutluluk ve şükran gözyaşları” ifadelerini kullandı.

Takipçilerine nazik sözleri ve teşvikleri için teşekkür eden Rus güzel, “Oğlumun damarlarında Malezyalı Kanı dolaştığı için çok gururluyum ve onu senin aşkına değer bir şekilde büyütmek için her şeyi yapacağım” yazdı.

Eski Kral Muhammed’i temsilen konuşan avukat Koh, “Çiftin haziran ayında İslami geleneklere göre boşandığını” vurguladı. Buna göre; Muhammed bir tanığın huzurunda üç kez “boş ol” diyerek Voyevodina’dan ayrıldı.

Avukat Koh, Voyevodina’nın geri döndürülmesi mümkün olmayan boşanma kararıyla ilgili 22 Temmuz’da avukatları aracılığıyla haberdar edildiğini ve bir boşanma belgesi kopyasının kendisine iletildiğini ifade etti.

Fakat Voyevodina, boşandıkları yolundaki haberleri reddediyor. Bir Malezya sitesine konuşan genç kadın, “Çocuğumla birlikte Rusya’dayım. haziran ayında boşanma işlemleri için Singapur’da değildim. Bir bir provokasyondur. Ben hiçbir zaman boşanmadım” dedi.

Kelantan Sultanı olan Muhammed, ocak ayında herkesi şaşırtan bir kararla tahtan feragat etmiş ve Rus güzel Oksana Voyevodina ile evlenmişti.

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Çiftin arasının Rus güzelin geçmişiyle ilgili haberlerin yayınlanmasıyla bozulmuş olabileceği düşünülüyor.

Oksana Voyevodina’nın Rusya’da yayınlanan bir reality şovda yarışmacılarından biriyle havuzda seks yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.