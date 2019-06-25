Son dakika… Kraliçe görevini Kate’e bıraktı

İngiltere’nin en meşhur ailesi olan Kraliyet ailesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor… Kraliçe Elizabeth ve tahtın bir numaralı varisi Prens Charles’ın yaşlarının ilerlemesiyle birlikte gözler Kraliçe’nin torunu Dük William ve eşi Kate’e çevrilmiş vaziyette. Henüz resmi olarak tahtı bırakmayan Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles’ın da annesinden sonra bu görevi üstlenmeyeceği kulislerde konuşulurken bugün İngiliz basınında sıcak bir gelişme yer aldı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi Daily Star, tahtın iki numaralı varisi olan Dük William’ın görevi devralacağının sinyalini verdi. Bunun sebebi de bugün Kraliçe Elizabeth’in 67 yılı aşkın bir süredir üstlendiği bir görevi torunu William’ın eşi Kate Middleton’a vermesi… İngiliz basını Kraliçe Elizabeth’in Royal Photographic Society isimli fotoğrafçılık kurumunun yönetimini Kate’e bıraktığını yazdı.

Action for Children isimli bir başka hayır kurumunu da yöneten Kate’in böylelikle Kraliyet ailesi içinde bir görevi daha üstlendiği belli oldu. Kraliyet ailesi, “Düşesin uzun yıllardır fotoğrafçılığa ilgisi var ve onun önderliğinde bu kurum, çocuklar ve gençler için sanat ve yaratıcılığı kullanarak faydalı bir iş yapabilecektir. Royal Photographic Society, dünyanın en eski fotoğrafçılık kuruluşlarından biridir. 1853 yılında kurulan kuruluş her yıl Birleşik Krallık’ta ve dünyanın diğer ülkelerinde 500’den fazla etkinlik düzenliyor” açıklamasını yaptı.

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