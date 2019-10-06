Son dakika… Kraliçe resmen duyurdu: Yanında çalışacak eleman aranıyor

İngiliz Kraliyet Haneleri tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in yanında çalışacak eleman arayışı içerisinde olduğu açıklandı. İş tanımında “iyi bir takım oyuncusu” arandığı vurgulanırken çalışmaya hak kazanan kişinin Buckingham Sarayı’nda yaşayacağı ve Kraliçe’nin atlarına bakmakla yükümlü olduğu duyuruldu.

Yıllık 22.400 İngiliz Poundu (yaklaşık 157.377 TL) maaş teklif edilen pozisyonda ayrıca yan hakların da olduğu belirtildi. Yüksek standartlarda bir iş yapılmasını isteyen Kraliyet ailesi deneyimsiz adayların eleneceğini açıklarken, çalışacak kişinin 33 gün izin kullanabileceği, konaklama ve yemek masraflarının da karşılanacağını duyurdu.

Fakat İngiliz basını bu işin tek bir handikabının olduğunu yazdı. İngilizler, hayvanların temizliğini de bu işi kabul edecek kişilerin üstleneceğini açıkladı.

SON BAŞVURU 10 EKİM

Kurumun resmi internet sitesinde, “Atlarınız dünya sahnesinde gösteri yapmaya hazır olmalı dolayısıyla yüksek standartlara ulaşmalısınız. Atların milyonlarca insan önünde gerçekleşen seremonilerde görevlerini yapmalarını sağlamak sizin elinizde. Göreviniz atları düzenli olarak eğitmek ve çalıştırmak. Böylelikle seremonilerde üstlenecekleri rolleri gerçekleştirebilsinler” açıklaması yer aldı. Ayrıca iş tanımında bu pozisyondaki kişilerin büyük etkinlik ve gösterilerde ata binmesinin de gerekli olduğu vurgulandı. Pozisyon için başvuruların 10 Ekim’e kadar açık olduğu ve daha sonra eleme işlemlerine başlanacağı belirtildi.