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Son dakika… Kraliyette büyük şok! Eski Prens intihar etti

Norveç Presesi Martha Loise'in eski eşi Ari Behn'in 47 yaşında intihar ettiği açıklandı. Roman ve oyun yazarı olan Ari Behn, Prenses Martha ile 2002 yılında evlenmişti. Üç çocuğu olan çift iki yıl önce ise ayrılmıştı.

Sozcu.com.tr
09:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kraliyette büyük şok! Eski Prens intihar etti

Kraliyet’ten Norveç haber ajansına (NTB) yapılan açıklamaya göre; Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja, Ari Behn’in uzun yıllar Kraliyet’in önemli bir parçası olduğunu söyledi. Açıklamada “Kral ve Kraliçe, onun (Ari Behn) sıcak ve iyi anıları bizimle olacak” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

BBC’nin haberine göre; düğünleri sırasında Danimarka doğumlu Ari Benh, Kral Harald ile Kraliçe Sonja’nın tek kızları olan Prenses Martha Louise için tartışmalı bir figürdü.

Ari Behn, müstakbel eşiyle prensesin fizyoterapi eğitmeni olan annesi aracılığıyla tanışmıştı. O dönemde Behn, “Sad as Hell” adlı kitabıyla tanınan bir yazardı fakat Las Vegas’ta uyuşturucu kullanan seks işçileriyle parti yaparken çekilen görüntüleri nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyordu.

2016’DA YOLLAR AYRILDI

Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. O dönemde Prenses Martha, “Çocuklarımızın hak ettiği güvenli limanı artık yaratamadığımız için suçluluk duyuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Aralık 2017’de Ari Benh, Hollywood yıldızı Kevin Spacey tarafından bir Nobel Barış Ödülü konseri sonrası tacize uğradığını öne sürmüştü. O günlerde benzer iddialarla başı dertte olan Spacey ise Behn’in suçlamasına yanıt vermemişti.

FOTO: Reuters

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Son güncelleme: 09:10 26.12.2019
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