Son dakika… Kremlin INF anlaşmasını askıya aldı

ABD’nin Moskova INF antlaşmasını ihlal etmeyi bırakmazsa, altı ay için askıya aldığı antlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, Rusya geçen ayın başında antlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı.

Rusya, anlaşmayı ihlal ettiğini reddediyor ve Washington’u anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. ABD de bu iddiaları reddediyor.

INF ANLAŞMASI

1987’de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi. INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

Söz konusu anlaşma, Doğu ve Batı Almanya’daki kamplaşma döneminde Avrupa’da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Bu nedenle Almanya anlaşmadan en çok fayda gören ülkelerden biri olmuştu.