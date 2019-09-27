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Son dakika… Kremlin’den flaş telefon açıklaması: Umarız yayınlanmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Trump hakkında azil tartışmalarını yeniden alevlendiren olay sonrası Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika duyurduğu açıklamaya göre Kremlin, ABD'nin Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmelerinin detaylarını yayınlamamasını umduklarını belirtti.

Sozcu.com.tr
12:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kremlin’den flaş telefon açıklaması: Umarız yayınlanmaz

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy arasında geçen telefon görüşmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Temmuz ayındaki görüşmenin içeriğine ilişkin 5 sayfalık özel deşifre yayınlanırken, Trump’ın Ukrayna’nın yeni liderinden, Demokrat başkan adayı adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması konusunda istekte bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu skandalın ardından Trump’ın azledilmesiyle ilgili iddialar da yeniden alevlenmişti. Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.

Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, Rusya’dan da flaş bir açıklama geldi. Haftalık toplantı için basın mensuplarının karşısına geçen Kremlin sözcücü Dmitriy Peskov’a Trump-Zelenskiy konuşması konusundaki görüşleri soruldu. Diplomatik olarak bu tip konuşmaların yayınlanmasının normal olmadığını söyleyen Peskov, ABD’nin Putin ve Trump arasındaki telefon konuşmalarını yayınlamamasını umduklarını ifade etti.

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ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump Putin son dakika Ukrayna
Son güncelleme: 13:21 27.09.2019
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