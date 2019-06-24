Son dakika… Kremlin’den kritik açıklama: Türkiye’yi hatırlattı

ABD ile Rusya arasındaki gerilim bitmek bilmiyor… ABD Başkanı Trump’ın Avrupa’nın doğusundaki ülkelere füze konuşlandırma ve asker sayısını artırma planları üzerine Rusya’dan çok sert bir açıklama geldi. Rusya’nın haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’nin bu hamlesini değerlendirdi.

Ryabkov, “Washington’ın füze sistemini Rusya’nın sınırına konuşlandırma planları Küba Krizi’ne benzer bir gerilime sebep olabilir” dedi. Ryabkov’un bahsettiği Küba Krizi, 1962 yılında ABD ile Rusya’yı karşı karşıya getirmişti. Reuters haber ajansı, Ryabkov’un açıklamaları sonrasında gündeme gelen Küba Krizi’nde Türkiye’nin de sürece dahil olduğunu hatırlattı. 16 Ekim 1962’de başlayan süreçte ABD Türkiye ve İtalya’ya balistik füze konuşlandırmış, Moskova ise Küba’ya füze konuşlandırmıştı. Kısa bir süre sonra kriz tırmanmış ve dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmişti.

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