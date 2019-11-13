Son dakika… Kritik görüşmeye saatler kala bomba yorum

Çalkantılı bir dönemden geçen ABD-Türkiye ilişkisinde gözler bugün Washington’da… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetiyle birlikte bugün TSİ 20:00’de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenirken İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’tan kritik bir analiz geldi.

Gazetenin Washington muhabiri Aime Williams ve Ankara muhabiri Laura Pitel imzalı analizde, “Erdoğan, Trump’la ‘yeni bir dönem’ arıyor” başlığı kullanıldı.

Analizde son dönemde Türkiye ile ABD arasında ciddi gerilimlerin yaşandığı hatırlatılırken, “Washington’da Türkiye’ye karşı bir antipati olmasına rağmen Trump ve Erdoğan ortak siyasi hamlelerle güçlü bir kişisel ilişki kurdu. Erdoğan, Trump’ın sıklıkla övdüğü bir lider tarzında” ifadesi kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeden önce yaptığı açıklamalarda iki liderin ortak bir zemin bulmak için çalışacağını söylemesi hatırlatılırken, gazeteye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, “ABD, halen Türkiye’nin S-400’ü kullanmaması için ikna etme yolu arıyor. Türkiye, hava savunma sistemini en başında almamalıydı. Türkiye’nin bu projeden çekilmesini sağlamak için yapılacak çok şey var” sözleri aktarıldı.