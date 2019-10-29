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Son dakika… Kritik gün: Gözler sınır hattında, süre bugün doluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Ekim'de Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde vardığı mutabakatta yer alan Türkiye'nin temel şartı için mühlet bugün 18.00'da doluyor. Bu süre dolmak üzereyken Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
07:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kritik gün: Gözler sınır hattında, süre bugün doluyor

İki lider 22 Ekim’de 8.5 yıldır süren Suriye iç savaşında dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek bir mutabakata imza atmıştı.

Soçi Anlaşması kapsamında 23 Ekim itibarıyla 12:00’dan itibaren 150 saat içerisinde YGP’li teröristlerin silahları ile birlikte güveli bölge için planlanan 30 kilometrelik şeritten çıkması kararlaştırılmıştı

Ayrıca Türk askerleri ile Rus askerlerinin kuzeydoğu Suriye'de 10 kilometrelik alanda ortak devriye yapması üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye’ye gönderilmişti.

Ana omurgasını terör örgütü PKK//YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 27 Ekim’de yaptığı bir açıklamayla, Soçi Mutabakatı’na uyacaklarını ve Türkiye sınırından uzaklaşacaklarını resmen duyurmuştu.

Rusya ile bu konuda uzun müzakereler yaptıklarını açıklayan SDG, Rusya'nın Suriye hükümeti ile Kürtler arasında arabuluculuk yapma garantisi istediğini altını çizdi.

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Şam rejimi ise SDG’nin bu kararından duyulan memnuniyeti dile getiren bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, “Suriye hükümeti, SDG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre uzağa gitmesinden memnuniyet duyuyor” ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Demokratik Güçleri mensuplarının Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği yolundaki umutlarını bir kez daha dile getirdi.

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Son güncelleme: 08:11 29.10.2019
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