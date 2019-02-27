Son dakika… Kritik zirve başladı: Trump ve Kim, 8 ay sonra tekrar buluştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Trump arasındaki ikinci zirve bugün Vietnam’ın başkenti Hanoi’de başladı… İki lider bugün bir araya geldi. Kameraların önünde 10 saniye boyunca tokalaşan iki lider daha sonra kısa açıklamalarda bulundu.

Trump Kim’le zirvenin çok başarılı geçeceğine inandığını söyledi. Trump, “Kim’le birlikte olmak bir şeref” diyerek ilişkilerini övdü. Trump, ülkenin ekonomik gelişmeler için büyük potansiyeli olduğunu söyledi. Trump, “İlk zirvemiz çok başarılıydı. Bunun da ilki gibi ya da daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çok ilerledik ve en büyük ilerleme ilişki kurmamız oldu. Ülkenizin büyük bir ekonomik potansiyeli var, inanılmaz, sınırsız bir potansiyel… Bu potansiyelin kullanıldığını izlemeyi, buna yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum, size yardım edeceğiz” dedi.

Trump’ın Kim için yine ‘chairman’ ifadesini kullanması dikkat çekti. Öte yandan Kim Jong-un da zirveden bir sonuç çıkacağına kesin gözüyle baktığını söyledi. İkinci zirve için zaman ve sabır gerektiğini vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim de bu zirveden bir sonuç çıkmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirdi. Kim, “Aradan geçen 261 günde zorlu çabalar verilmesi gerekti. Ama bugün burada bulunuyoruz, olumlu sonuçlar verecek başarılara imza atacağımızı umuyorum, bu da bu kez başarılı olacağımıza olan inancımı artırıyor” dedi.

Detaylar geliyor…