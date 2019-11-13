Son dakika… Kritik zirve öncesinde bu kareler dikkat çekti

Trump ile Erdoğan arasındaki kritik görüşmeye saatler kala Washington caddelerinde özel olarak ışıklandırılmış kamyonet konvoyu geçmesi sosyal medyada gündem oldu…

Son dönemde iki ülke arasında gerilen ilişkileri yumuşatma potansiyeline sahip olan görüşme öncesinde Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda üzerinde ışıkla aydınlatılan ve dev boyutlarda bir ekrana sahip olan kamyonetler görülüyor.

Özellikle Beyaz Saray’ın yakınlarındaki caddelerde hareket eden kamyonetlerin üzerinde ise Türkiye’nin bölgede yaşanan krizlerden nasıl etkilendiği gözler önüne seriliyor. Ekranlarda IŞİD’in Türkiye’ye verdiği zarar istatistiklerle gösterilirken bir diğer kamyonette ise Türkiye’nin bölgede yaptığı insani yardım ve destekler anlatılıyor.