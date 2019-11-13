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Son dakika… Kritik zirve öncesinde bu kareler dikkat çekti

Amerikan kamuoyu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün TSİ 20.00'de Beyaz Saray'da gerçekleştireceği toplantıya kilitlenmiş vaziyette... Reuters haber ajansı kritik zirve öncesinde Beyaz Saray yakınlarında özel olarak ışıklandırılmış bir araç konvoyunun gezdiğini fotoğraflarla abonelerine duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kritik zirve öncesinde bu kareler dikkat çekti

Trump ile Erdoğan arasındaki kritik görüşmeye saatler kala Washington caddelerinde özel olarak ışıklandırılmış kamyonet konvoyu geçmesi sosyal medyada gündem oldu…

Son dönemde iki ülke arasında gerilen ilişkileri yumuşatma potansiyeline sahip olan görüşme öncesinde Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda üzerinde ışıkla aydınlatılan ve dev boyutlarda bir ekrana sahip olan kamyonetler görülüyor.

Özellikle Beyaz Saray’ın yakınlarındaki caddelerde hareket eden kamyonetlerin üzerinde ise Türkiye’nin bölgede yaşanan krizlerden nasıl etkilendiği gözler önüne seriliyor. Ekranlarda IŞİD’in Türkiye’ye verdiği zarar istatistiklerle gösterilirken bir diğer kamyonette ise Türkiye’nin bölgede yaptığı insani yardım ve destekler anlatılıyor.

ABD beyaz Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Donald Trump Haber IŞİD son dakika Türkiye
Son güncelleme: 14:02 13.11.2019
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