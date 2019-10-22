Son dakika… Kritik zirve sırasında ajanslara düşen tuhaf açıklama!

Bakan Yardımcısı Sıromolotov, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlâl ettiğini söyledi.

Sadece Rus ve İran askerlerinin yasal olarak Suriye’de bulunma hakkı olduğunu belirten Sıromolotov, Erdoğan-Putin görüşmesinin kuzeydoğu Suriye’nin petrol açısından zengin bölümlerini kimin kontrol edeceğine de açıklık getirmesini umduklarını ifade etti.

Oleg Sıromolotov’un bu açıklamasını Reuters haber ajansı ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu.

Haber, Rus İnterfax haber ajansından aktarılırken, aynı dakikalarda uluslararası ajanslara Erdoğan-Putin zirvesinin fotoğrafları düşüyordu.

Zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da hazır bulundu.

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Erdoğan ile Putin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri masaya yatıracak.

Türkiye 17 Ekim'de ABD ile anlaşmaya varmış ve Barış Pınarı Harekâtı'nı 120 saat için durdurmuştu.

Buna karşılık terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilmeyi kabul etti.

Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat kapsamında üzerinde anlaşılan 120 saatlik süre ise bugün 22.00'da sona erecek.