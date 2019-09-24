Son dakika… Kriz derinleşiyor: Başbakan ‘erken seçim’ dedi

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde bugün peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı. Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alma kararının Yüksek Mahkeme tarafından “yasa dışı” olarak tanımlanması ve bu yönde bir yorumla Kraliçe Elizabeth’e iletileceğinin açıklanmasının ardından uluslararası haber ajansları bir son dakika haberi servis etti.

Açıklamayı yapan isim ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Johnson’dan başkası değildi… Yaşadığı şok üzerine bir açıklamada bulunan “Osmanlı torunu” lakaplı Johnson, “Seçime gitmeliyiz” ifadesini kullandı.

Temmuz ayının sonunda Theresa May’den boşalan koltuğa oturan Johnson, böylelikle kısa sürede erken seçim sinyali vererek tarihe geçti. Eğer 57 gün içinde İngiltere erken seçime giderse Boris Johnson, İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı olma riskiyle karşı karşıya kalacak.

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