Kullanmayan yok! Google Maps’te (Haritalar) çıplak adam şoku

Mont Blanc’a 100 kilometre mesafede bulunan köyü Google Maps’te arayanlar, çırılçıplak bir halde selfie çeken bir adamın görselleriyle karşılaştı.

Şaşırtan fotoğraf ve Google Haritalar üzerinde fotoğrafın nasıl bulunacağına yönelik ipuçları ise internette virüs gibi yayıldı.

Bir kullanıcı çıplak adamın nasıl bulunacağını şöyle anlattı:

“Birinci adım: Google Maps’e girin. İkinci adım: “Pussy France” yazın. Üçüncü adım: Doğrudan sokak görünümüne geçin. Adım dört: Sola kaydırın. Ve hoş geldiniz.”

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Google’dan İngiliz Daily Star gazetesine yapılan açıklamada, 360 derece çıplak görsellerin sistemden kaldırıldığı belirtildi.

2005 yılında kurulan Google Maps, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının yol tarifi için temel kaynaklarından biri haline geldi. İLGİLİ HABER Böyle intikam görülmedi: Kendisini aldatan kocasını çırılçıplak soyup yolda gezdirdi