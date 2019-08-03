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Son dakika… Kürt Bölgesel Yönetimi’nden flaş karar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, oy çokluğuyla 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" kabul etti.

Sozcu.com.tr
15:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kürt Bölgesel Yönetimi’nden flaş karar

IKBY Meclisi, tatilde olmasına rağmen terör örgütü IŞİD’in Musul’un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014’te gerçekleştirdiği saldırının beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen olağanüstü oturumda toplandı.

3 Ağustos gününün “Ezidi Soykırım Günü” olarak tanınması önerisi görüşüldü. Meclisteki 111 milletvekilinden 87’sinin katıldığı oturumda, öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Terör örgütü IŞİD, 3 Ağustos 2014’te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul’un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

Son güncelleme: android-time 15:14 03.08.2019
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