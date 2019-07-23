Son dakika… Kuzey Kore diktatörü gizli nükleer silahını ortaya çıkardı

Bundan sadece birkaç yıl önce ABD ile savaşın eşiğinden dönen fakat daha sonra ekonomik ve diplomatik hamlelerle yumuşama sinyali veren Kuzey Kore, yine dünyayı tedirgin etti… Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında bir araya gelen ve samimi görüntüler veren Kim Jong-un dün gece balistik füze fırlatabilen ve daha önce hiç görülmeyen bir denizaltının yapım aşamasını teftiş etti.

Kendisine yakın kurmayları ile denizaltını gezen ve denetimde bulunan Kim Jong-un bir açıklama yapmaması, “Dünyaya sessizce gözdağı mı veriyor” sorusunu akıllara getirdi. Devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada denizaltının Japon Denizi’ne konuşlandırılacağı belirtildi. Kim Jong-un’un denizaltı projesine büyük önem verdiği belirtilirken, yapım sürecinden çok memnun kaldığı aktarıldı. Denizaltı konusunda büyük umutları olduğu dile getirilirken, denizaltının balistik füze fırlatabildiği tahmin ediliyor.

Kim Jong-un’a eşlik eden kurmaylar arasında Kuzey Kore’nin füze programını yöneten Kim Jong-sik ve ülkedeki silah ve cephane araştırmalarını yöneten Ulusal Savunma Akademisi’nin Başkanı Jang Chang Ha’nın olması tartışmayı alevlendirdi. ABD’de bazı akademisyenler ve uzmanlar Kuzey Kore’nin denizaltı filosunu güçlendirmek istediğini ve balistik füze taşıyan bir denizaltıya Pyongyang yönetiminin çok büyük önem atfettiğini dile getirdi. Bazı uzmanlar, “Bu fotoğrafta ilginç olan detay şu, Kim en son Şubat 2018’de askeri geçit töreninde nükleer silahları taşıyan sistemleri incelemişti. O zamandan beri nükleer silahları incelememişti, böylelikle bir mesaj vermiş olabilir” dedi.