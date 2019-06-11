Son dakika… Kuzey Kore liderinin kardeşiyle ilgili flaş iddia

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, konuya ilişkin bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, üvey kardeş Kim’in ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) muhbirlerinden olduğunu yazdı.

Haberde adı aktarılmayan kaynak, üvey kardeş ile CIA arasındaki ilişkiye dair birçok ayrıntının gizli kaldığını belirterek, “CIA ile Kim Jong-nam arasında gizli bir bağlantı vardı” dedi.

Gazetenin baz aldığı kaynağa göre; Kim Jong-nam öldürüldüğü Malezya’ya Şubat 2017’de CIA bağlantısıyla görüşmek için gitti; fakat tek amacı bu değildi.

Kim Jong-nam’ın yasaklı kimyasal silah VX ile öldürülmesiyle ilgili iki kadın suçlanıyordu. Fakat Malezya Endonezyalı Siti Aisyah’ı mart ayında, Vietnamlı Doan Thi Huong’u ise mayıs ayında serbest bırakmıştı.

Wall Street Journal’ın haberinde şu ifadeler de yer aldı: “Birkaç eski ABD’li yetkili, uzun yıllar Kuzey Kore dışında yaşamış olan ve Pyongyang’da bir etkisi bulunmayan üvey kardeşin sır küpü ülkenin iç işleriyle ilgili ayrıntıları vermesinin muhtemel olmadığını söyledi.”

İngiliz Reuters haber ajansı ise WSJ’ın haberini bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı; fakat Washington Post’un Pekin Büro Şefi Anna Fifield, üvey kardeş Kim’in CIA’e çalıştığından ‘The Great Successor’ kitabında bahsetmişti.

Güney Koreli ve ABD’li yetkililer, Kuzey Kore rejimini sert şekilde eleştiren Kim Jong-nam’a yönelik suikast talimatının Pyongyang Yönetimi’nden çıktığını öne sürüyor. Kuzey Kore ise bu iddiayı reddediyor.