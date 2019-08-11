Son dakika… Kuzey Kore’nin yeni silahı ortaya çıktı

Kuzey Kore’nin resmi televizyonu KCNA, cumartesi günü yeni bir silahın test edildiğini duyurdu. Ülkenin coğrafi yapısıyla uyumlu bir şekilde geliştirildiği ifade edilen yeni silahın kısa menzilli füzelerden oluştuğu açıklandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un deneme atışı sırasında gözlem merkezinde bulunduğu belirtilirken, Reuters’ın abonelerine servis ettiği fotoğraflarda yaşadığı mutluluk dikkat çekiyor. ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesinden dolayı ABD ile ilişkiyi çıkmaza giren Kuzey Kore’nin geliştirdiği bu füze hakkında KCNA, “Bu test, tasarımın avantajlı ve güçlü olduğunu mükemmel bir şekilde kanıtlıyor” ifadesini kullandı.