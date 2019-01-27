Son dakika… Lahey’de büyük bir patlama meydana geldi

RTL portalının haberine göre Hollanda’nın batısındaki Lahey’de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları sevk edildi.

Yıkıntıların arasında insanların olabileceği belirtildi, ama ilk etapta sayı verilmedi.

Patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği söylendi.

Ön bilgilere göre patlama sonucunda 3 ev zarar gördü, evlerin sakinleri tahliye edildi. RTL, binaların yıkılma tehlikesinin geçmiş olmadığını bildirdi.