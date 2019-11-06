Son dakika… Latin Amerika’da göstericiler polisi cayır cayır yaktı

Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da yoğun olarak kullanılan metroya zam gelmesinin ardından başlayan gösteriler dinmek bilmiyor… İki hafta önce başlayan gösteriler kısa sürede Latin Amerika’nın ekonomik olarak en istikrarlı ülkelerinden biri olan Şili’de kaosa sebep olurken Reuters, bölgede yaşanan şiddet olayını kan donduran fotoğraflarla paylaştı.

Bugün devam eden gösteriler özellikle Baquedano metro istasyonu yakınında şiddetlendi. Çok sayıda gösterici ile polis arasında çatışma yaşanırken, iki polis memuru ağır yaralandı. Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda göstericilerin, polislere molotof kokteyli attığı görülürken iki kadın polis memurunun üzerinde patlayan şişenin polisler arasında panik yarattığı gözler önüne serildi.

25 yaşındaki Maria Jose Hernandez Torres ile 20 yaşındaki Abigail Catalina Aburto Cardenas üzerinde patlayan molotof kokteyli şişesi yüzünden yüzleri yandı. Genç kadınlar üzerindeki alevler güçlükle söndürülürken, Reuters’a konuşan polisler, “Bir anda şişe polislerin üzerinde patladı ve her yer alev aldı. Polisler elleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Çok korkunç bir şiddet vardı. Bu saf şiddetti, haklarını arayan vatandaşın yapacağı bir şey değildi” ifadesini kullandı.