Son dakika… Libya’da bulunan Habertürk ekibine saldırı

Cephe hattında Habertürk yazarı ve sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hasan Dönmez’i taşıyan araç kurşunların hedefi oldu.

Türk gazetecileri hedef alan bir roket ise şans eseri aracın hemen önüne düştü.

Ersoy ve Dönmez saldırıdan mucize eseri yara almadan kurtulurken, otomobilin camları kırıldı.

Türk habercilerin ölümden döndüğü dehşet verici o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

LİBYA’DA NELER OLUYOR?

Libya’da başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusunda konuşlanan General Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Libya Ordusu (ULO) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UHM’yi devirmek için Trablus’a saldırıyor.