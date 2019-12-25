Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Libya’da bulunan Habertürk ekibine saldırı

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya'da bulunan Habertürk ekibi saldırıya uğradı.

Sozcu.com.tr
15:08 -
Haberler Dünya

Cephe hattında Habertürk yazarı ve sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hasan Dönmez’i taşıyan araç kurşunların hedefi oldu.

Türk gazetecileri hedef alan bir roket ise şans eseri aracın hemen önüne düştü.

Ersoy ve Dönmez saldırıdan mucize eseri yara almadan kurtulurken, otomobilin camları kırıldı.

Türk habercilerin ölümden döndüğü dehşet verici o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

LİBYA’DA NELER OLUYOR?

Libya’da başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusunda konuşlanan General Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Libya Ordusu (ULO) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UHM’yi devirmek için Trablus’a saldırıyor.

İLGİLİ HABERPutin Türkiye'nin dostu mu, düşmanı mı?Putin Türkiye'nin dostu mu, düşmanı mı?
Birleşmiş Milletler Habertürk Libya Mehmet Akif Ersoy saldırı son dakika
Son güncelleme: 15:37 25.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more