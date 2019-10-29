Son dakika… Lübnan’da beklenen oldu: İstifa etti

Hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Lübnan’da beklenen oldu… Uluslararası ajanslara konuşan kaynakların hakkında “Bugün içerisinde istifasını sunacak” ifadesini kullandığı Lübnan BaşbakanI Saad Hariri istifasını sunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Michel Avn’a istifasını sunacağını duyuran Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.