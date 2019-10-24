Son dakika… Lübnan’da gösteriler devam ediyor: Cumhurbaşkanı’ndan kritik açıklama

Lübnan’da yüzbinlerce kişi geçen haftadan bu yana yolsuzluğa batmış olarak gördükleri yerleşik siyasi düzeni protesto ediyor ve hükümetin istifasını istiyor. Ülkede hayatı durma noktasına getiren gösteriler, protestocuları yatıştırmak için hafta başında açıklanan reformlara rağmen devam ediyor.



Aoun, canlı yayında yaptığı açıklamada yüzbinlerce protestocunun istekleri doğrultusunda “kemiğimize kadar işleyen” yolsuzlukla savaşacağını söylerken, “endişelerinizi iletecek temsilcilerle görüşmeye, taleplerinizi dinlemeye hazırım” dedi. Ancak gösterilere katılan kitlelerin lideri bulunmadığı için Aoun ile kimin, nasıl görüşeceği belirsiz. Aoun ayrıca “mevcut hükümeti tekrar gözden geçirmenin gerekli” olduğunu söyleyerek kabinede değişikliğin söz konusu olabileceğine işaret etti.

AOUN: DİYALOG KURACAĞIZ

Aoun konuşmasında “Bir çöküşe ve kaosa sebep olmadan amaçlarımıza ulaşmak için ne yapabileceğimizi birlikte tartışacağız ve yapıcı sonuçları olacak yapıcı bir diyalog kuracağız, bizi en iyi sonuçlara ulaştıracak seçenekleri konuşacağız” dedi. Başbakan Saad al-Hariri hükümeti Pazartesi günü protestoları yatıştırmak ve devletin içinde bulunduğu finansal krizden bir çıkış yolu bulmak için acil reform paketi açıkladı. Ancak reformlar ülkeyi bulunduğu karmaşadan çıkarmakta yetersiz kaldı.

Lübnan’daki Maruni hristiyanların Patriği Bechara Boutros Al-Ra ve Dürzi lider Walid Jumblatt nitelikli teknokratların kadroda yer bulması gerektiğini söyleyerek hükümet değişikliği taleplerinin arkasında duruyorlar. Bu yılın başında göreve başlayan Hariri başkanlığındaki hükümet, Lübnan’ın mezhepler arasında iktidar paylaşımı sistemine göre neredeyse tüm ana partileri içinde barındırıyor.