Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Lübnan’da hükümetten geri adım: Whatsapp’a vergi yok

Lübnan'da hükümetin WhatsApp gibi uygulamalara vergi getirmek istemesi sonrasında yaşanan gerilimi sona erdirecek bir adım atıldı. Lübnan hükümeti, yapılan görüşmeler sonunda yeni bütçenin hazırlandığını ve vergilerin uygulanmayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Lübnan’da hükümetten geri adım: Whatsapp’a vergi yok

Lübnan’da gündem WhatsApp… Ülkede hükümetin WhatsApp gibi uygulamalara vergi getirmek istemesi sonrasında başlayan protestoları bitirecek bir gelişme yaşandı. On binlerce Lübnanlının sokağa döküldüğü gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atılırken, önceki gün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirmişti.

On binlerce gösterici hafta sonunda sokaklara dökülmüş güvenlik güçleriyle yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 10 kişi de yaralanmıştı.

Onlarca kişinin yaralandığı olaylar ile ilgili flaş bir son dakika açıklaması Lübnan Ekonomi Bakanı’ndan geldi. Ali Hasan Halil, Başbakan Hariri ile görüştüklerini ve yeni bütçenin oluşturulduğunu duyurdu. Halil ekstra vergi kararının rafa kaldırıldığını söylerken, “Vergi ya da başka bir masraf olmayacak” dedi.

Bu açıklamanın ardından, Lübnan’da göstericilerin sokakları terk edip etmeyeceği henüz merak konusu. Yaşanan gelişmenin ardından göstericilerden bir açıklama gelmedi.

Başbakan Ekonomi Ekonomi Bakanı Hükümet Lübnan son dakika WhatsApp
Son güncelleme: 08:05 20.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more