Son dakika… Lübnan’da hükümetten geri adım: Whatsapp’a vergi yok

Lübnan’da gündem WhatsApp… Ülkede hükümetin WhatsApp gibi uygulamalara vergi getirmek istemesi sonrasında başlayan protestoları bitirecek bir gelişme yaşandı. On binlerce Lübnanlının sokağa döküldüğü gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atılırken, önceki gün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Onlarca kişinin yaralandığı olaylar ile ilgili flaş bir son dakika açıklaması Lübnan Ekonomi Bakanı’ndan geldi. Ali Hasan Halil, Başbakan Hariri ile görüştüklerini ve yeni bütçenin oluşturulduğunu duyurdu. Halil ekstra vergi kararının rafa kaldırıldığını söylerken, “Vergi ya da başka bir masraf olmayacak” dedi.

Bu açıklamanın ardından, Lübnan’da göstericilerin sokakları terk edip etmeyeceği henüz merak konusu. Yaşanan gelişmenin ardından göstericilerden bir açıklama gelmedi.