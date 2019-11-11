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Son dakika… Lüks otomobil binanın birinci katına uçtu: 2 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Branden DeMartin isimli sürücü Porsche marka otomobiliyle hız yaparken refüje çarparak havaya fırladı. Lüks otomobil yol kenarındaki müstakil binanın birinci katına girdi. Akıllara durgunluk veren kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
12:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Lüks otomobil binanın birinci katına uçtu: 2 ölü

Amerikan kamuoyu New Jersey eyaletinde yaşanan korkunç kazayı konuşuyor… 22 yaşındaki Branden DeMartin, lüks aracıyla Toms River bölgesinde aşırı hız yaparken refüje çarptı.

Yanındaki arkadaşı Daniel Foley ile seyahat eden DeMartin’in kullandığı Porsche marka aracı çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya uçtu.

Hızlı bir şekilde refüje çarpan araç binanın birinci katına uçtu.

Hooper Caddesi’nde yaşanan kaza sonrasında otomobil ofislerin olduğu müstakil binanın birinci katına uçtu. DeMartin ve Foley olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın pazar günü yaşanması ve o sırada ofiste kimsenin olmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.

 

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Son güncelleme: 13:04 11.11.2019
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