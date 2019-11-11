Son dakika… Lüks otomobil binanın birinci katına uçtu: 2 ölü

Amerikan kamuoyu New Jersey eyaletinde yaşanan korkunç kazayı konuşuyor… 22 yaşındaki Branden DeMartin, lüks aracıyla Toms River bölgesinde aşırı hız yaparken refüje çarptı.

Yanındaki arkadaşı Daniel Foley ile seyahat eden DeMartin’in kullandığı Porsche marka aracı çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya uçtu.

Hooper Caddesi’nde yaşanan kaza sonrasında otomobil ofislerin olduğu müstakil binanın birinci katına uçtu. DeMartin ve Foley olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın pazar günü yaşanması ve o sırada ofiste kimsenin olmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.