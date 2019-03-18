Son dakika: Fransa, Sarı Yeleklilerin eylemlerini yasaklıyor

Fransa’nın yükselen akaryakıt zamlarımdan şikayetçi olan vatandaşlarının başlattığı Sarı Yelekliler eylemleri 4 ayın sonunda ülkenin birçok yerinde devam ediyordu.

Başbakan Philippe, ülkeye ekonomik olarak zarar veren eylemlerin yasaklanacağını duyurdu.

Philippe, “Cumartesiden itibaren Sarı Yeleklilerin protestolarını en kötü etkilenen semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez yasaklayacağız” ifadesini kullandı.

Özellikle dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden olan Paris’te her hafta sonu düzenlenen eylemler nedeniyle şehre gelen turist sayısında önemli bir azalma yaşanmıştı. Başbakan Philippe, eylemcilerin vandal hareketlerine daha fazla göz yumulmayacağını ve gösterilerin kontrolden çıkması halinde polisin müdahalede bulunacağını belirtti.