Son dakika… Macron’un Türkiye çıkışı sonrasında NATO’dan flaş hamle

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu sonlandırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “NATO’nun beyin ölümü yaşadığını” öne sürmüş ve bu açıklama büyük tepki çekmişti.

Almanya Başbakanı Merkel ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başta olmak üzere birçok siyasi figür Macron’un açıklamalarına karşı olduklarını açıklamıştı. Gelecek hafta Londra’da bir araya gelecek NATO üyesi ülkelerin liderleri kuruluşun 70’inci yılını kutlayacak. Fakat bu gelişmeler yaşanırken gelecek hafta gerçekleşecek zirvede yeni bir uygulamanın gündeme geleceği belirtildi.

Reuters’a konuşan diplomatlar, NATO’nun dengesini tekrar sağlamak için akil insanlardan oluşan bir grubun çalışmaya başlayacağını açıkladı. İsmini açıklamayan yetkililer akil insanların 2021’de bir rapor hazırlayarak bunu NATO’ya sunacağını duyurdu. Üst düzey Fransız diplomat, “Biz Macron’un siyasi bir tartışma oluşturmak için yaptığı açıklamaların şok etkisini yönlendirmeye çalışıyoruz. Amaç dengeyi yeniden sağlamak” dedi.

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Bu grubun özellikle eskiden devlet başkanlığı ve bakanlıklar da yapan tecrübeli yetkililerden oluşacak ufak bir topluluk olacağını dile getiren diplomatlar ayrıca ABD haricinde diğer ülkelerin de NATO bütçesine katkısını artıracağını ve bunun Trump’a bir jest olarak yapılacağını söyledi.

Üst düzey bir Avrupalı NATO diplomatı Reuters’a, “Elbette kimse Trump’ın ne diyeceğini bilmiyor. Fakat biz Macron’un ya da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceğini de bilemiyoruz” dedi.

1949’da kurulan NATO’nun gelecek hafta gerçekleştireceği tek günlük zirvede birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.