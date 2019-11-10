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Son dakika… Madonna’ya dava şoku

En son 2012 yılında Türkiye'de de konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yı şaşkına çevirecek bir olay ABD'de yaşandı... Madonna'nın ABD'li bir hayranı 20:30'da başlayacak konserin saatinin değişmesine tepki göstererek ünlü sanatçıya dava açtı.

Sozcu.com.tr
08:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Madonna’ya dava şoku

Ünlü şarkıcı Madonna, ABD’de dava şoku yaşıyor… Madame X turnesiyle gündemden düşmeyen popun asi yıldızının bir hayranı olan Nate Hollander, ünlü şarkıcıya dava açma kararı aldı.

Magazin sitesi TMZ’deki haberde, Madonna’nın 17 Aralık’taki konserinin saatinin haber verilmeden 20:30’dan 22:30’a ertelenmesi üzerine Hollander biletini iade etmek istedi. Toplam 1024 dolarlık 3 adet bileti olduğunu ve para iadesi istediğini söyleyen Hollander bu talebine yanıt gelmeyince dava açma yoluna gitti.

Hollander’in bu saat değişikliği sebebiyle çok rahatsız olduğu belirtilirken, “Bu erteleme dolayısıyla satın aldığım biletlerin değeri düştü” dedi. Fox Business’teki haberde ise Hollander’in bu durumdan rahatsız olan diğer Madonna hayranlarına da haber verdiği ve toplu bir dava açılması yoluna gidileceği öne sürüldü.

Madonna ya da organizatör konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

 

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Son güncelleme: 08:37 10.11.2019
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