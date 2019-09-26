Son dakika… Mahkeme ‘Türkiye adına ajanlık yaptı’ kararını bozdu

Reuters’ın haberine göre; Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi Yargıcı Judge Anthony Trenga, Rafiekian’ın Ankara’nın yönlendirmesi ve kontrolü dahilinde Türkiye adına gizli ajan olarak hareket ettiğinin savcılar tarafından kanıtlanamadığını belirtti.

Trenga, 39 sayfalık kararında, jüri tarafından verilen hükmün delillere aykırı olduğuna dikkat çekti.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in iş ortağı olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian, 23 Temmuz’da Virginia'da görülen davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Geçen yıl aralık ayında Türk ve Hollandalı işadamı Ekim Alptekin ile birlikte hakkında dava açılan Rafiekian’a yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak komplo kurma, Adalet Bakanlığı’na yalan beyanda bulunma ve yabancı bir ajan olarak faaliyet gösterme suçlamaları yöneltiliyordu.

Avukat Mark MacDougall, “Bijan ve ailesi rahatladı ve hayatlarına devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar” dedi.