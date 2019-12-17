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Son dakika… Mali Eylem Görev Gücü’nden kritik Türkiye raporu

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türk yetkililerin kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeledeki eksiklikleri ele almaları gerektiğini aksi takdirde yetersiz finansal kontrolleri olan "gri ülkeler listesine" ekleneceğini belirtti.

Sozcu.com.tr
09:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Mali Eylem Görev Gücü’nden kritik Türkiye raporu

Paris merkezli FATF dün yayınladığı raporda Türkiye’nin terör finansmanını ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleme çabalarındaki eksikliklere dikkat çekildi.

Türkiye’nin değerlendirilen 11 alandan dokuzunda temel veya önemli iyileştirmeler yapması gerektiği kabul edildi. Raporun sonuçları, Ankara’nın bir yıl boyunca izleme sürecine alınacağı ve ilerleme kaydedilmediği takdirde gri listeye eklenebileceği anlamına geliyor.

FATF Türkiye’nin “terörizm, terör örgütleri ve finansörleri ile bağlantılı varlıkları dondurmaya yönelik tedbirlerde temel iyileştirmeler” yapması gerektiğini aktardı. Raporda Ankara’nın “kitle imha silahları için fonların artırılması, taşınması ve kullanılmasını önleme” çabalarını da iyileştirmesi gerektiği, Türkiye’nin İran ve Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamakta yavaş olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye’ye kara para aklama davalarında finansal istihbarat kullanımını güçlendirme ve farklı türlerde kara para aklama işlemlerini soruşturmaya ve kovuşturmaya yönelik ulusal bir strateji geliştirme çağrısı yapıldı. (REUTERS)

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Son güncelleme: 09:54 17.12.2019
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