Son dakika… Mavi Marmara’da sıcak gelişme: Mahkeme talimat verdi

Gazze yönelik ambargoyu delmek için Türkiye’den yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Savcı Fatou Bensouda, 2014 yılında İsrail’in saldırılarının “yeteri kadar vahim olmadığı” gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin talebine takipsizlik kararı vermişti.

2017 yılında mahkemenin talebine karşı kararında direnen Bensouda’nın 2 Aralık 2019 tarihine kadar yeni mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Türkiye ve İsrail, Tel Aviv yönetiminin ölen Türk vatandaşlarına tazminat ödemesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Mutabakat kapsamında İsrail, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere tazminat olarak 20 milyon dolar ödeme yapacaktı.