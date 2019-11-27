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Son dakika… Mecliste ilginç anlar: Vekiller bir anda kafalarına taktı

Depremle yaşamayı bir yaşam felsefesi ve yaklaşımı haline getiren Japonya'da dün gece çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu hayrete düşürdü. Vekiller mecliste deprem tatbikatı yaptı.

Sozcu.com.tr
09:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Mecliste ilginç anlar: Vekiller bir anda kafalarına taktı

Yaşam tarzlarını ve felsefelerini depreme göre şekillendiren Japonya’da dün çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Binalarından giyimlerine birçok konuda depreme göre şekillenen Japonlar dün adeta ders niteliğinde bir eğitime katıldı.

Vekillerin deprem tatbikatında kağıttan miğfer takmaları alay konusu oldu.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda dün başkent Tokyo’da oturuma katılan vekiller görülüyor. Fotoğraflarda vekiller kafalarına beyaz miğfer takarak deprem tatbikatına katıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı vekillerin Yıldız Savaşları filmindeki figüranlara benzediğini söyleyerek alay etti.

Fakat görüntülerde siyasetçilerin kafalarına taktığı miğferlerin kağıttan olması sosyal medyada esprilere sebep oldu.

Son güncelleme: 09:45 27.11.2019
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