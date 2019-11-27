Son dakika… Mecliste ilginç anlar: Vekiller bir anda kafalarına taktı

Yaşam tarzlarını ve felsefelerini depreme göre şekillendiren Japonya’da dün çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Binalarından giyimlerine birçok konuda depreme göre şekillenen Japonlar dün adeta ders niteliğinde bir eğitime katıldı.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda dün başkent Tokyo’da oturuma katılan vekiller görülüyor. Fotoğraflarda vekiller kafalarına beyaz miğfer takarak deprem tatbikatına katıldı.

Fakat görüntülerde siyasetçilerin kafalarına taktığı miğferlerin kağıttan olması sosyal medyada esprilere sebep oldu.