Son dakika… Meghan sahneye çıktı ortalığı karıştırdı

İngiltere’de ITV’de yayınlanan sansasyonel belgeselin ardından Meghan Markle önceki gün ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prens Harry ile yaşantısı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Markle, One World Summit isimli etkinliğe katıldı.

Sivil toplum kuruluşları için düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Meghan Markle’ın aceleyle kürsüde kraliyet protokolünü unutması dikkat çekti. Markle, kendisini sahneye çağıran sunucuyu adeta abandone etti. Markle, sunucuya büyük bir hızla sarıldı. Bu sırada kraliyet protokolünü yapmak isteyen sunucunun bu jestini önemsemeyen Markle daha sonra sahnede diğer yetkilileri de öptü ve onlarla sarıldı.

Birleşik Krallık’ta kraliyet ailesinin üyeleriyle “sıradan halk” arasında bazı sınırlar bulunuyor. Bunlara arasında ölçülü yakınlaşma ve kraliyet ailesi üyeleriyle yakın ve samimi davranmamak da bulunuyor.