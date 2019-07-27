Son dakika… ‘Memelere özgürlük günü protestosu

“Özgür memeler günü” (free nipples day) adı verilen girişim, göçmenlere yardım eden Sea Watch gemisi kaptanı Carola Rackete’ye yönelik tepkiler sonrası doğdu.

Geçen Haziran’da Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri İtalya’nın izin vermemesine rağmen bu ülkeye sokan Alman Kaptan Rackete hakkında, yasadışı göçe yardım ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Rackete, 18 Temmuz’da bu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Sicilya’daki savcılığa giderken sutyen giymediği gerekçesiyle, bir İtalyan gazetesi tarafından eleştirilmişti.

Göç karşıtı, muhafazakâr bir yayın politikası izleyen Libero gazetesi, Kaptan Rackete’yi savcılığa giderken sutyen giymediği gerekçesiyle “yüzsüzlükte sınır tanımamakla” suçlamıştı.

BAKAN SALVİNİ’DEN ALAYCI ELEŞTİRİ

Sosyal medyada açılan etkinlik davetine yüzlerce kişi katılacağını bildirdi.

Kampanyaya katılanlardan bazıları sutyensiz fotoğraflarını, bazıları da destek mesajlarını “özgür memeler günü” etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

Kampanyanın organizatörleri Nicoletta Nobile ve Giulia Trivero, bu “provokatif girişimle” “kadınların, bedenlerinin kontrol altında tutulması yoluyla baskı görmelerine” karşı bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Girişime destek mesajlarının yanı sıra eleştiriler de geldi. Kampanyayı eleştirenlerden biri de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini oldu.

Sea Watch Kaptanı Carola Rackete’yi hedef alan göç karşıtı bakan Salvini alaycı bir dille, “Bazıları 27 Temmuz Cumartesi günü, Alman komünist küçük hanım Carola’yla dayanışma operasyonu başlatmış… Bu solcu dâhiler Kaptan Carola’yla dayanışmak için ‘sutyen giymeden dolaşalım’ diyor” dedi.

Salvini sosyal medyada yayımladığı videoda kahkahalar eşliğinde “Bunu ben uydurmuyorum, yalan haber değil… Bazı insanların kafasını anlamıyorum… Zavallı sol ne hale geldi” diye konuştu.

Salvini bugün de Twitter’da yayımladığı mesajda yine alaycı bir dil kullanarak “Bugün sutyensiz büyük gün!” dedi ve “büyük gazeteleri, entelektüelleri ve muhtelif solcuları” Carola Rackete’yi kahraman olarak gördükleri gerekçesiyle hedef aldı.

Sosyal medyadaki tartışmaya kimileri de “2019 yılındayız ama hala İtalya’da sutyen takıp takmamak bir sorun mu?” diye katkıda bulundu.