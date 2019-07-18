Son dakika… Merakla bekleniyordu: Ve ABD kararını verdi

Serdar AKSOY/ sozcu.com.tr

İddiaya göre; Başkan Trump’ın müdahalesiyle geçen pazartesi ve cuma günü olmak üzere iki kez ertelenen ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) S-400 toplantısı dün gece 22.00’da gerçekleştirildi.

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, “ABD ve diğer F-35 ortakları, Türkiye’nin programdan uzaklaştırılması ve programdan resmen çıkarılması yönündeki sürecin başlatılmasına yönelik kararda aynı noktada” açıklaması yaptı.

İLK AÇIKLAMA BEYAZ SARAY’DAN

ABD Savunma Bakanlığı’nın bu duyurusunun sinyalleri dakikalar önce Beyaz Saray’dan gelen yazılı açıklamayla verildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü imzasıyla yayınlanan mesajda, “Ne yazık ki, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı, F-35’lerle sürmekte olan ilişkisini imkânsız kılıyor. F-35, onun ileri kabiliyetlerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz” ifadeleri kullandı.

Türkiye’nin F-35 programındaki kaderine ilişkin hem Beyaz Saray hem Pentagon’dan peş peşe gelen açıklamalarda kullanılan temkinli dil dikkat çekti.

Beyaz Saray, Türkiye’nin 65 yılı aşkın süredir NATO’nun eski ve güvenilir bir ortağı olduğunu vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ABD Türkiye ile stratejik ilişkilerimize oldukça kıymet veriyor. NATO müttefikleri olarak, ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve yalnızca F-35’lere indirgenemez. Askeri ilişkilerimiz güçlü ve Türkiye’de S-400 sisteminin varlığı nedeniyle oluşan kısıtlara dikkat ederek, Türkiye ile geniş çapta işbirliğini sürdüreceğiz.”

TEMKİNLİ BİR DİL KULLANILDI

Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord’un basın toplantısında kullandığı ifadelerde de itidalli bir üslup vardı.

“Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz” denilen açıklamada, “Kaçınmak için çok çaba sarf ettiğimiz bir konuydu. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil”

F-35’lerin gücünün gizlilik kabiliyetinden geldiğini aktaran Lord, “Yani bu kabiliyetleri belirleme gücü, F-35 programının uzun vadedeki güvenliğini tehlikeye atacaktır. Biz sadece F-35 programının uzun vadedeki güvenliğini korumaya çalışıyoruz” dedi.

Pentagon’daki toplantıda, bu gelişmenin hem Türkiye hem de F-35 programına getireceği maddi kayba da değinildi.

Buna göre; F-35 programı süresince Türkiye’nin uğradığı zarar, iş imkânlarının ve ekonomik fırsatların kaybıyla 9 milyar doları bulacak. Türkiye’nin tedarik zincirinden çıkarılması nedeniyle program ise 500-600 milyon dolar arasında bir kayba uğrayacak.

Öte yandan, ABD’de F-35 uçaklarıyla ilgili eğitim gören Türk personelin de 31 Temmuz’a kadar Türkiye’ye döneceği açıklandı.

Toplantıda yer alan Pentagon Yabancı Politikalar Vekil Müsteşarı David Trachtenberg ise ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu belirtti.

Beyaz Saray açıklamasındaki üslupla benzer bir ton kullanan Trachtenberg, “Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor ve Türkiye ile çok katmanlı ilişkilerimiz var, F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP ‘HAKSIZLIK’ DEMİŞTİ AMA…

Washington Yönetimi’nden gelen açıklamaların tonunda ABD Başkanı Trump’ın etkisi olduğu düşünülüyor. Zira; Trump, hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Japonya’da G20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmesi sonrası hem de önceki gün konuya değinmiş ve Türkiye’ye hak vermişti.

Başkan Trump, Türkiye’nin S-400’lere selefi Barack Obama’nın engeli, nedeniyle mecbur kaldığını belirterek, bunun haksızlık olduğunu vurgulamıştı.

Ancak ABD Kongresi, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin ortak hamlesiyle Başkan Trump’a Türkiye’ye yaptırım uygulanması için çağrı yapmıştı.