Son dakika… Metroda kadınların etek altı görüntülerini çeken sapığa suçüstü

İddiaya göre; 53 yaşındaki Kolombiyalı şüpheli, videoları sırt çantasına sakladığı cep telefonuyla kaydetti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre; polis şahsın en az 283 videoyu porno sitelere yüklediği ve görüntülerin milyonlarca kez izlendiğini açıkladı.

Bazıları reşit olmayan 550 mağdurun başkentteki metro ağlarında hedef alındığı belirtildi.

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Haberde adı belirtilmeyen zanlının kadınların etek altı görüntülerini geçen yazdan bu yana her gün kaydettiği ve internet sitelerine yüklediği ifade edildi.

Zanlının sapkın faaliyetlerini süpermarketlerde de sürdüğünü ve bazen daha iyi görüntüler kaydetmek için mağdurlara kendisini tanıttığı da anlaşıldı.

Polisin zanlıyı izlediği ve metroda bir kadının etek altı görüntülerini kaydederken suçüstü yakaladığı açıklandı.

Zanlının evine yapılan baskında güvenlik güçleri, bir dizüstü bilgisayar ile yüzlerce videonun yüklendiği hard diskleri de ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının hapis cezası alabileceği belirtiliyor, zira İspanya’da etek altı görüntülerin çekilmesi cinsel istismar olarak kabul ediliyor.