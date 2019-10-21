Michelle Obama bu kez şaşırttı: İlk kez böyle görüntülendi

55 yaşındaki eski First Lady, dün bir spor salonunda egzersiz yaparken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Siyah tayt, sporcu sütyeni ve şapka takan Michelle Obama fotoğrafın altına da, “Her zaman iyi hissettirmiyor. Fakat gerçek şu ki spor salonuna geldiğim için her zaman mutluyum” dedi.

Elinde ağırlık topu olarak da bilinen “medicine ball” taşıyan ve spor yapan Obama, “Siz bu pazar günü kendinize nasıl baktınız” yorumunu yaptı. Obama’nın fotoğrafı 1.3 milyon kişi tarafından beğenilirken çok sayıda Instagram kullanıcısı Obama’nın fiziğine methiyeler düzdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Yol açın kraliçe geliyor” ifadesini kullanırken diğerleri de Obama’nın tam bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.