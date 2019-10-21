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Michelle Obama bu kez şaşırttı: İlk kez böyle görüntülendi

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme geldi... First Lady olduğu dönemde sık sık sağlıklı ve sportif yaşam ile ilgili projeler yapan Michelle Obama ilk kez spor salonundan çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

08:00 -
Haberler Dünya
Michelle Obama bu kez şaşırttı: İlk kez böyle görüntülendi

55 yaşındaki eski First Lady, dün bir spor salonunda egzersiz yaparken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Siyah tayt, sporcu sütyeni ve şapka takan Michelle Obama fotoğrafın altına da, “Her zaman iyi hissettirmiyor. Fakat gerçek şu ki spor salonuna geldiğim için her zaman mutluyum” dedi.

İlk defa spor yaparken çekilmiş fotoğrafın paylaşan Obama’nın bu fotoğrafı büyük beğeni topladı.

Elinde ağırlık topu olarak da bilinen “medicine ball” taşıyan ve spor yapan Obama, “Siz bu pazar günü kendinize nasıl baktınız” yorumunu yaptı. Obama’nın fotoğrafı 1.3 milyon kişi tarafından beğenilirken çok sayıda Instagram kullanıcısı Obama’nın fiziğine methiyeler düzdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Yol açın kraliçe geliyor” ifadesini kullanırken diğerleri de Obama’nın tam bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

ABD Egzersiz Instagram Obama pazar son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 08:01 21.10.2019
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