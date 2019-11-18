Son dakika… Mide bulandıran olay: Utanmaz kadın

Almanya merkezli perakende zincirinde çekilen bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı… Türkiye’de de çok sayıda şubesi bulunan teknoloji zincirinin Almanya’daki bir şubesinde çekilen görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki çekti.

Görüntülerde siyah ceket ve gri etek giyen sarışın bir kadın oyun konsollarının bulunduğu bölüme doğru gidiyor ve önce etrafına baktıktan sonra yere eğiliyor. Yerde oturduğu sırada külotlu çorabını çıkaran kadın daha sonra oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yapıyor.

Etrafta kendisin gören birilerinin olup olmadığına bakan kadın daha sonra toparlanarak ayağa kalkıyor ve gidiyor. Birkaç ay önce çekildiği tahmin edilen görüntünün dün paylaşılmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.

Reddit’te paylaşılan görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bu kadının yaptığı komik ya da seksi değil, bu tamamen iğrençlik” yorumunu yaparken diğer kullanıcılar da, “Bu yaptığı resmen suç, tutuklanmalı” ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kadının rakip markanın oyun konsolunu kullandığını öne sürerken teknoloji zincirinin yetkilileri henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.