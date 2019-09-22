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Son dakika… Milyonları mahveden savaşta sıcak gelişme

En az 10 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonları sefalete sürükleyen Yemen iç savaşında kritik gelişmeler yaşanıyor... Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırıları sonlandırma teklifini memnuniyetle karşıladı.

Sozcu.com.tr
10:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Milyonları mahveden savaşta sıcak gelişme

Husi Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el Maşat, televizyonda yayınlanan açıklamasında, Suudi Arabistan’a yönelik tüm saldırıları, Krallığın ve müttefiklerinin de aynısını yapması koşuluyla durduracaklarını duyurdu.

Girişimlerine bir yanıt gelmemesi halinde geri dönme ve yanıt haklarını saklı tuttuklarını belirten Mehdi el Maşat, Yemen’deki tüm taraflara “kapsamlı ulusal uzlaşıya” yönelik çalışma çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, saldırıların durmasını ve siyasi çözüm çağrısını memnuniyetle karşıladı. BM Yemen Özel Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Girffiths’in bu fırsatın kullanılmasının ve şiddeti, askeri gerilimi ve yararsız söylemleri azaltmak üzere gerekli tüm adımların atılarak ilerlenmesinin önemine vurgu yaptığı” aktarıldı.

Husilerin teklifi, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun tesislerine yönelik ‘drone’ (insansız hava aracı) saldırısından bir hafta sonra geldi. Saldırıları Husiler üstlenirken, ABD Yönetimi ve Suudi Arabistan sorumlu olarak İran’ı gösterdi. Tahran ise iddiaları net bir şekilde yalanladı.

ABD Birleşmiş Milletler drone İran son dakika Suudi Arabistan Tahran Yemen
Son güncelleme: 10:11 22.09.2019
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