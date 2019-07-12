Son dakika… Milyonların izlediği yarışma: Seks sahneleri gösterilmiyor, çünkü…

İspanya’nın Mallorca Adası’nda çekilen programın takipçileri, bu sezon villada hiç seks yapılmamasından şikâyet ediyordu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; yarışmacıların gece yarısı kaçamakları televizyonda yayınlanmıyor.

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Program ekibinin içinden bir kaynak, “Villada seks yapan çok az çift var ama bunlar televizyonda gösterilmiyor. Yapımcılar onları üzmekten ve hayatlarını mahvetmekten korkuyor” dedi.

Herkesin ekibin mutluluğuna yönelik ekstra temkinli olduğunu belirten kaynak, “Çoğu seks sahnelerinin yayınlanması konusunda kendini rahat hissetmediğini söyledi ve patronlar bunu hesaba kattı. Çoğu kameralar önünde seks yapmaktan pişmanlık duyuyor; zira bunlar halk tarafından ve onların işverenleri tarafından seyrediliyor” dedi.

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Programın üç haftaki önceki bölümlerinden birinde yarışmacılardan Tommy Fury ile Molly-Mae-Hague seks yapmış ve o anlar televizyonda yayınlanmıştı.

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Love Island 2016’nın yıldızlarından Zara Holland, canlı yayında seks yaptığı için hayatının altüst olduğunu söylemişti.

Zara, villada Alex Bowen ile seks yaptıktan sonra 2016 Güzellik Kraliçesi tacından olmuştu.